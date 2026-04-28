السليمانية.. شمول 61 ألف عامل بالضمان الاجتماعي خلال عام

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية الضمان الاجتماعي في السليمانية، يوم الثلاثاء، شمول 61 ألفاً و342 عاملاً بنظام الضمان ضمن حدود المديرية، فيما أكدت أن 1793 عاملاً حصلوا على مكافأة نهاية الخدمة خلال العام الماضي.

وقال مدير الضمان الاجتماعي في السليمانية، شيروان مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "140 عاملاً سيتسلمون اليوم مكافأة نهاية الخدمة، بعد أن كانوا مشمولين بالضمان ضمن مديريتنا خلال فترة عملهم".

وأضاف مجيد، أن "هناك قانوناً خاصاً بالتقاعد والضمان الاجتماعي يهدف إلى خدمة العمال خلال فترة عملهم في المشاريع المختلفة، فضلاً عن تأمين حقوقهم بعد انتهاء الخدمة”، مبيناً أن “24 عاملاً أُحيلوا إلى التقاعد خلال عام 2025 لأسباب مختلفة".

وأوضح أن "سن التقاعد المحدد هو 55 عاماً للنساء و60 عاماً للرجال، بعد إكمال 20 سنة من الخدمة، حيث يتقاضى العامل راتبه التقاعدي وفق سنوات خدمته، إضافة إلى حصوله على مكافأة نهاية الخدمة”.

وأشار إلى أن "عدد المستفيدين من مكافأة نهاية الخدمة خلال العام الماضي بلغ 1793 عاملاً، بينهم عمال محليون وأجانب، وبلغت قيمة المكافآت أكثر من سبعة مليارات دينار”.

وبيّن مجيد، أن "لجان المديرية تواصل زياراتها اليومية إلى المشاريع لمتابعة شمول العمال بالضمان"، لافتاً إلى أن "عدد المشاريع المشمولة ضمن نطاق المديرية بلغ 19 ألفاً و501 مشروع، تضم 61 ألفاً و342 عاملاً، بينهم عمال أجانب".