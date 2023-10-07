السليمانية.. شكوى قضائية ضد حكومة كوردستان لدى المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ كشف عضو في لجنة الدفاع عن حقوق المعلمين والموظفين في إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تقديم شكوى ضد حكومة الإقليم لدى المحكمة الاتحادية العراقية بسبب إيقاف العلاوات والترفيعات للموظفين الحكوميين، وذلك بعد أسبوع من جمع اللجنة تواقيع لنقل رواتب موظفي الإقليم الى بغداد.

وقال عضو اللجنة عادل حسن، لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة قامت يوم الخميس المنصرم بتقديم شكوى قضائية ضد حكومة الإقليم لدى المحكمة الاتحادية العليا وذلك حول قرار إيقاف الترفيعات والعلاوات المهنية للموظفين الحكوميين منذ عام 2016، بحجة الأزمة المالية".

وأضاف أن "اللجنة قدمت الشكوى بدعم من قبل النائبين السابقين يوسف محمد وغالب محمد علي".

وبين حسن ان "قرار إيقاف العلاوات والترفيعات المهنية يعد قراراً غير قانوني ومجحف بحق الموظفين وله اضرار وانعكاسات سلبية على مصلحة الشعب، ونحن ننتظر جلسة الحكم في هذا الموضوع وقد كلفنا محامي النائب السابق يوسف محمد بمتابعة الشكوى".

وكانت هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين والموظفين في إقليم كوردستان أعلنت، في 30 أيلول 2023، عن جمع أكثر من 60 ألف توقيع لنقل رواتب موظفي الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، مبينة ان اتخاذها هذه الخطوة جاء بعد "تشجيع" من امين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ومسؤولين آخرين.

وكان مصدر سياسي مطلع أفاد، في 17 أيلول 2023، بأن مجلس الوزراء الاتحادي وافق على تمويل حكومة إقليم كوردستان لتسديد رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما أعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، التوصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، يتعلق بتأمين رواتب المواطنين.

وتُلزم المادة 13 من الموازنة، إقليم كوردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة "سومو" لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محلياً في حالة عدم تصديرها.

ويعد ملف نفط إقليم كوردستان وإيراداته غير النفطية من الملفات الشائكة منذ سنوات عدة والتي لم يتم التوصل إلى حلها، وفي السنوات الأخيرة اعتمدت الحكومة الاتحادية آلية جديدة لصرف مستحقات الإقليم في الموازنة تتمثل بتقديم قروض مالية ليتسنى لحكومة كوردستان صرف رواتب الموظفين، والتي عادة ما يتأخر صرفها عدة أشهر.