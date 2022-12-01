السليمانية.. شكوى قضائية حول دخول سيارات "منخفضة الطراز"

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة السليمانية كريم علي، يوم الخميس، عن دخول 83 مركبة "منخفضة الطراز" من منفذ برويزخان بإدارة گرميان إلى إقليم كوردستان.

وقال علي لوكالة شفق نيوز، إنه اتصل هاتفياً بالمدعي العام في ناحية قورتو التابعة لإدارة گرميان وأخبره بدخول 83 مركبة منخفضة الطزار كانت محتجزة لأكثر من عام .

وأضاف، أن دخول تلك المركبات منخفضة الطراز يعد مخالف للقوانين والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية، ويجب محاسبة المقصرين بعيدا عن المصالح الحزبية والشخصية .

واشار الى انه سيقدم شكوى قضائية ضد ادارة الجهات المقصرة في مخالفة القوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية .