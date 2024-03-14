السليمانية .. شركة "ناليا" ترفض دخول اصحاب الاراضي للقرية الألمانية ومطالبات بالتدخل “صور”

شفق نيوز/ أكد ممثل الأراضي السكنية في مجمع القرية الالمانية في محافظة السليمانية، يوم الخميس، أن شركة "ناليا" منعتهم من الدخول الى أراضيهم رغم قيام البلدية بتجريف سياج المجمع، مطالبا الاجهزة الحكومية بالتدخل.

وقال الممثل فريدون مصطفى خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز ان "المعترضين وبعد قيام رئاسة بلدية السليمانية بهدم جزء من السياح الخاص بمجمع القرية الالمانية، وبعد السماح للجهات الحكومية بالتصرف باراضينا المحتجزة في المجمع من عام 2009 ، قمنا اليوم بمراجعة المجمع لكن كالعادة إدارة المجمع منعتنا من الدخول".

ونفى "ادعاءات إدارة الشركة بشأن مطالبة اصحاب الاراضي الاصليين منها، بالحفاظ على ارضيهم"، مردفا بالقول: "أنا ممثل أصحاب الأراضي، ولديّ توقيعات رسمية من جميع أصحاب الأراضي، ولدينا سندات حكومية تثبت أن الأراضي تابعة لنا".

وطلب مصطفى من الأجهزة الحكومية "بالتدخل وفسح المجال لهم للتصرف بأراضيهم المحتجزة في المجمع".

وكانت كوادر رئاسة بلديات السليمانية قد باشرت ظهر يوم أمس الأربعاء بتجريف قسم من السياج الخارجي لمجمع "القرية الالمانية" في السليمانية بعد اصدار قرار من قبل مجلس بلديات المحافظة.

وقال مسؤول قسم التجاوزات في رئاسة بلديات السليمانية عثمان عارف خلال مؤتمر صحفي، إنه "وبعد قرار وأمر من قبل رئاسة بلدية السليمانية، ومجلس بلدية السليمانية قامت فرق تابعة لقسم رفع التجاوزات في رئاسة بلدية السليمانية ظهر الأربعاء برفع التجاوز الحاصل في احد أطراف السياج الخارجي لمجمع القرية الالمانية التابعة لشركة ناليا".

وأضاف أن "قرار رفع التجاوز جاء بعد تقديم شكوى من مواطنين يمتلكون أراضي سكنية رسمية ضمن المجمع وقد قدموا شكواهم منذ فترة ولغاية الان هم مستمرون بالشكوى".

وبين ان "رئاسة بلدية السليمانية أصدرت قرارا برفع التجاوز عن نحو 80 قطعة سكنية يمتلكها مواطنون داخل هذا المجمع منذ 28/5/2023 وتم اخبار الشركة بقرار رفع التجاوز لأكثر من مرة، لكن لم تستجيب الشركة لأوامر البلدية، لهذا قررنا رفع التجاوز وفسح المجال امام المواطنين للاستفادة من أراضيهم".

وأكد رئيس قسم التجاوزات في رئاسة بلديات السليمانية انه "في حال تمت إعادة السياج مرة أخرى، سنقوم بتجريفه مرة أخرى وفي حال منع المواطنين من الاستفادة من أراضيهم فباستطاعتهم تقديم شكاوى لدى المحاكم المختصة".

وكان ممثل شركة "ناليا" قد أعلن يوم أمس أنهم لم يمنعوا احداً من الدخول إلى أراضيه وقد خصصوا لهم مدخلا خاصا، مشيرا الى ان اغلب من ادعى بحقوقه أمام وسائل الإعلام يوم أمس لم يكونوا من اصحاب الأراضي، بل ان أصحاب الأراضي الأصليين هم من طالبوا شركة "ناليا" بالمحافظة على أراضيهم من استغلالها مما اسموه بـ"مافيات الأراضي".