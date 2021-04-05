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السليمانية.. شجار بين عائلتين يتحول إلى صراع دموي خلف قتيلاً وجريحين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-05T14:09:29+0000
السليمانية.. شجار بين عائلتين يتحول إلى صراع دموي خلف قتيلاً وجريحين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة آخرين في تبادل إطلاق النار بين عائلتين، مشيرة إلى اعتقال 6 متهمين بالحادثة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شجاراً تطور إلى نزاع بالأسلحة بين عائلتين في ناحية شورش بقضاء جمجمال نتج عنه إصابة شخصين من العائلتين بجروح، فيما اصيب شخص آخر لديه محل في المنطقة بجروح بليغة تسببت في فقدان حياته".

واشار الى ان "قوات الشرطة توجهت الى المنطقة على الفور واجرت الكشف والتخطيط واستطاعت بالتعاون مع اسايش شورش اعتقال ستة متهمين وضبطت الاسلحة التي كانت بحوزتهم مع سيارة".

واضاف البيان ان "الاشخاص المتهمين محتجزون بأوامر قضائية وان التحقيقات معهم مستمرة".

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