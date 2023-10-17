السليمانية.. "سوء استخدام الموبايل" يدفع بفتاة ووالدتها خلف القضبان

شفق نيوز/ أعلنت شرطة السليمانية، يوم الثلاثاء، عن اعتقال فتاة ووالدتها بتهمة سوء استخدام أجهزة الاتصال والإخلال بالنظام العائلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة السليمانية، سركوت أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة ووالدتها أساءتا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدمتا ألفاظاً بذيئة خلال استخدامها، كما اشتكى مواطنون من قيام الفتاة ووالدتها بإلاخلال بنظام المجتمع الأخلاقي وطالبوا من الشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقيهما".

وأضاف أنه "وبعد مشاهدة الفيديوهات الخاصة بهما أصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف بحقهم بتهمة سوء استخدام أجهزة الاتصال وألقت شرطة بختياري القبض عليهم يوم امس".