السليمانية.. "سوق البلدية" تلبي رغبات الأُسر الكوردية من الطيور والحيوانات البرية (صور)

شفق نيوز/ تمتاز الأُسرة الكوردية بمزاج غذائي تستهويه الطيور المحلية البرية بمختلف أنواعها بشدة أكثر من تلك الداجنة والتي يمكن تربيتها في الحقول والأقفاص، وبغض النظر عن أسعارها التي قد يراها البعض باهظة ومبالغ بها، تلبي "سوق البلدية" في السليمانية هذه الذائقة.

تقع السوق تحت الجسر في شارع مولوي الشهير وسط السليمانية، وهي مختصة ببيع الطيور والحيوانات البرية والأليفة, تجد فيها طيور الزرزور السوداء، والقبج النادر، والطاووس، والبط، والدجاج بمختلف أنواعه، والكناري، والبلابل، والنعام، والصقور، والنسور وغيرها الكثير، إضافة إلى الأرانب والسناجب وبعض أنواع الماعز والقرود التي تزين طرفي الشارع الذي يحتوي على كل احتياجات تربية هذه الحيوانات.

السوق مكتظة دائما بهواة تربية الحيوانات، ويزداد عدد زائريها في أيام الجُمع والعطل الأخرى، وإلى جانب محال بيع الحيوانات هناك محال بيع الأقفاص والبيض والعلف وغيرها مما تتطلبه تربية الطيور والحيوانات، ومرتادو السوق يتنوعون بين مربيّ الطيور والحيوانات، ومحبيّ اللحوم البرية، وهواة التجول في هكذا أماكن، وهناك أيضاً مناصرو حقوق الحيوان الذين يشترون هذه الحيوانات والطيور لإطلاق سراحها في البرية.

وكالة شفق نيوز تجولت في سوق البلدية والتقت عدداً من الباعة ومرتاديه لتعرف قصة الحياة اليومية بين أروقتها، بداية توقفنا عند سیروان صابر، أحد الباعة الذي يمتلك أنواعا كثيرة من الببغاوات وطيور الكناري والبلابل إلى جانب طيور الزرزور، وتحدث عن السوق قائلا "نحن نشتري هذه الحيوانات خصوصا الطيور منها من الصيادين المحليين الذين يعيشون في قرى كوردستان وجبالها وغاباتها".

واضاف "هناك أنواع نستوردها من دول العالم، مثل بعض أنواع البلابل والببغاوات والكناري والقرود والطاووس وبعض أنواع البط أيضا"، مشيرا إلى أن "كثيرا من الناس يرتادون هذه السوق لشراء الطيور البرية لغرض الأكل لأن لحومها لذيذة مقارنة بالطيور الداجنة التي تُربى داخل الحقول".

فيما أشار عثمان نوري، أحد الباعة، الى ان أوضاع السوق، قائلا "سوق بيع الحيوانات في السليمانية تأثرت هي الأخرى بالأزمة الاقتصادية التي يشهدها الإقليم منذ اعوام، وتراجعت أعداد زبائنها إلى النصف، فيما أصبحت أعداد الحيوانات المستوردة قليلة، لأن الإقبال عليها قل إلى حد ما".

وبيّن عثمان ان "أغلى أنواع الطيور في السوق القبج الذي يتواجد في كوردستان، بالإضافة الى القطا والدراج والبط البري، وأسعارها مرتفعة لكون طيور كوردستان البرية أصنافها نادرة".

ويقول عمار لفته، وهو احد السياح الذين قصدوا سوق الطيور في السليمانية "السوق رائعة وهي سوق الغزل في بغداد الى حد كبير لكن هي اصغر من سوق الغزل والحيوانات والطيور الموجودة قد تكون نادرة في سوق الغزل او أي سوق اخر لانه وحسب معلوماتي توجد بعض الطيور والحيوانات التي تعيش في قرى وجبال كوردستان لهذا تتميز هذه السوق بندرة انواع الطيور الموجودة فيها".