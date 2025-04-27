السليمانية.. سكان قرية يحتجون على تحويل أراضيهم الزراعية إلى سكنية (صور)

شفق نيوز/ نظم سكان قرية قايكةن التابعة لمحافظة السليمانية وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، اليوم الأحد، احتجاجاً على قرار البلدية القاضي بتحويل أراضيهم الزراعية إلى أراضٍ سكنية وتوزيعها على موظفي الدولة.

وقال دلير فارس، مختار القرية، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "قريتنا تبعد أكثر من 35 كيلومترًا عن مركز بلدية السليمانية، ولا تقع ضمن حدودها الإدارية"، مضيفاً "تفاجأنا بصدور قرار في 27 آذار 2025 يقضي بتحويل هذه الأراضي إلى أراضٍ سكنية بغرض توزيعها على المواطنين، لاسيما موظفي الحكومة".

وأضاف فارس أن "مساحة هذه الأراضي تبلغ 1450 دونمًا، وتُعتبر مصدر رزق رئيسي لأكثر من 100 مزارع و عائلة، وهي ملك لـ 68 مزراعاً، وتساهم في توفير المنتجات الزراعية المحلية للقرية والقرى المجاورة".

وأشار إلى أن "قرار تحويل الأراضي إلى سكنية قرار مجحف يلحق الضرر بأهالي القرية، وسيساهم في تفاقم الهجرة من الريف إلى المدينة بسبب فقدان فرص العمل، حيث تعتمد غالبية الأسر على الزراعة وعلى هذه الأراضي بشكل أساسي".

وأكد دلير فارس، "لهذا السبب جئنا إلى مبنى محافظة السليمانية لمطالبة بلدية السليمانية بإلغاء القرار وإيقاف إجراءات تحويل الأراضي".