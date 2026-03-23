السليمانية.. سقوط سيارة في نهر وفقدان أحد ركابها

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، بسقوط سيارة في أحد الأنهار ضمن حدود إدارة رابرين، شمالي محافظة السليمانية، فيما ما يزال مصير أحد ركابها مجهولاً.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً وقع في منطقة لوفكاني كورتك، ضمن حدود إدارة رابرين، حيث سقطت سيارة تقل ثلاثة أشخاص في نهر غارفين".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى نجاة اثنين من ركاب السيارة، في حين ما يزال مصير الشخص الثالث مجهولاً حتى الآن".

وأشار المصدر، إلى أن "الجهات المعنية باشرت بعمليات البحث والتحري لمعرفة مصير المفقود"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.