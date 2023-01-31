السليمانية: سعر صرف الدولار (168) ألفا وسبب ارتفاعه "تصريحات المسؤولين"

شفق نيوز/ أعلن سوق البورصة في السليمانية، اليوم الثلاثاء، وصول سعر الدولار امام الدينار العراقي الى حاجز (168) ألفا لكل (100) دولار، بينما عزا سبب ارتفاع الدولار لتصريحات مسؤولين حكوميين وعدم ثقة مواطني السليمانية بالمؤسسات الحكومية.

وقال المتحدث الرسمي باسم سوق البورصة في السليمانية گوران جبار خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "سعر الدولار قفز إلى (169.500) دينارا لكل (100$) في بورصة السليمانية صباح اليوم إلا أنه تراجع بعد ظهر اليوم إلى (168) ألفا لكل (100$)".

وأضاف گوران ان "أسباب الارتفاع خلال هذه الايام واضحة وهي متعلقة بعوامل داخلية وخارجية، أما الداخلية منها فتكمن بتراجع كميات ضخ الدولار من البنك المركزي العراقي حيث وصلت كميات الدولار هذا اليوم إلى قرابة (69) مليون دولار وهي كمية قليلة جدا بالنسبة لحاجة السوق".

وأضاف گوران" أما العامل الخارجي فيتعلق بالعقوبات التي فرضتها الخزينة الامريكية على بعض المصارف الاهلية بحجة تهريبها للعملة الى خارج العراق"

واضاف ان "البنك المركزي العراقي فرض تسعيرة ثابتة وهي (147،000) ألفا لكل (100$)، لكن بسبب قلة الكميات المطروحة ازداد سعر التداول في الأسواق".

وعن زيادة الطلب على التبادل التجاري أكد المتحدث الرسمي باسم سوق البورصة في السليمانية انه "مرتبط بتوقعات المواطنين المستنبطة من معطيات بعض المسؤولين الذين صرحوا بارتفاع سعر الدولار الى ارقام قياسية وكذلك عدم ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية".