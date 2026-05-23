السليمانية.. أسعار الدواجن ترتفع قبيل عيد الأضحى وكلفة الإنتاج وراء الأزمة

شفق نيوز- السليمانية

تشهد أسواق الدواجن في محافظة السليمانية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى، الأمر الذي أثار استياء المواطنين في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، فيما يؤكد مربو الدواجن أن موجة الغلاء الحالية ترتبط بارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والأعلاف، وليس بزيادة الطلب الموسمي المرتبط بالعيد.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، فإن سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي كان يباع سابقاً بـ2400 دينار، إلا أنه ارتفع حالياً إلى 3400 دينار.

وأرجع عدد من باعة الدواجن في المحافظة، أسباب ارتفاع الأسعار إلى قرب حلول عيد الأضحى، فضلاً عن انخفاض كميات الدجاج المتوفرة في إقليم كوردستان.

في المقابل، كشف رئيس جمعية حقول الدواجن في السليمانية ناظم عبد الله، لوكالة شفق نيوز، أن "ارتفاع الأسعار لا يرتبط بمناسبة العيد، وإنما يعود إلى زيادة تكاليف الإنتاج"، مبيناً أن "أسعار الأعلاف ارتفعت بشكل كبير خلال فترة الحرب الأميركية الإيرانية، إذ زاد سعر الطن الواحد بنحو 180 ألف دينار".

وأضاف عبد الله أن "نحو 70% من أصحاب حقول الدواجن أعلنوا إفلاسهم بسبب ارتفاع الأسعار وعدم استقرار الإنتاج"، مشيراً إلى أن "تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج تجاوزت 2600 دينار، فيما يباع حالياً من الحقول بسعر 2700 دينار للكيلوغرام الواحد".

وأوضح أن "الأعلاف تمثل نحو 70% من إجمالي تكاليف الإنتاج"، لافتاً إلى أن "أصحاب الحقول طالبوا حكومة إقليم كوردستان بالتدخل للسيطرة على أسعار الأعلاف، خاصة مع وجود أكثر من 48 معملاً لإنتاج العلف في الإقليم، دون وجود رقابة فعلية على الأسعار".

وأكد عبد الله أن "ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق لا علاقة له بالأعياد أو بنقص الإنتاج، وإنما يعود إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة"، موضحاً أن "أسعار الغاز المستخدم في الحقول ارتفعت بشكل غير مسبوق، إذ كان سعر الطن يتراوح بين 700 و800 ألف دينار، بينما تجاوز حالياً ثلاثة ملايين دينار".

وفيما يتعلق بتصدير الفائض من الدواجن إلى محافظات الوسط والجنوب، أشار عبد الله إلى استمرار عمليات التصدير، لكنه تحدث عن فرض رسوم مالية مرتفعة في بعض السيطرات، تصل أحياناً إلى مليونين أو ثلاثة ملايين دينار على الشاحنة الواحدة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار الدواجن في الأسواق.