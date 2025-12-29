السليمانية.. سباق سيارات الدفع الرباعي يتحدى الثلوج والأمطار على جبل كويزا (صور)

شفق نيوز- السليمانية

شهد جبل كويزا في محافظة السليمانية، مساء اليوم الاثنين، سباقاً استثنائياً لسيارات الدفع الرباعي، تزامن مع تساقط الثلوج وهطول الأمطار، في مشهد جمع بين التحدي الرياضي والطبيعة الشتوية القاسية، بمشاركة عدد من هواة هذه الرياضة، وحضور لافت لمئات المواطنين الذين توافدوا إلى الجبل لمتابعة مجريات السباق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن السباق جرى على المسارات الجبلية الوعرة التي يغطيها الثلج والطين، حيث أظهر السائقون مهارات عالية في التحكم بالمركبات وسط الانحدارات الحادة والطرق الزلقة، ما أضفى على الفعالية طابعاً تنافسياً مثيراً جذب أنظار المتابعين، خاصة مع الظروف الجوية الصعبة التي رفعت من مستوى التحدي والمخاطرة.

وبحسب مشاركين في السباق، الذين تحدثوا لمراسلنا، فإن مثل هذه الفعاليات تُعد اختبارًا حقيقيًا لقدرات سيارات الدفع الرباعي، كما تعكس شغف فئة واسعة من الشباب برياضات المغامرة، مؤكدين أن جبل كويزا يعد من أبرز المواقع الطبيعية المناسبة لهذا النوع من السباقات، نظراً لتضاريسه المتنوعة وارتفاعه الذي يجعله وجهة مفضلة خلال فصل الشتاء.

ويأتي هذا السباق امتداداً لتقاليد غير رسمية معروفة في السليمانية منذ سنوات، حيث تشهد جبال المحافظة، مثل أزمر وكويزا، نشاطات مشابهة مع كل موسم شتاء، إذ اعتاد هواة سيارات الدفع الرباعي تنظيم تجمعات وسباقات استعراضية في أجواء الثلوج، مستفيدين من الطبيعة الجبلية التي لطالما شكلت عامل جذب للسياحة الشتوية والرياضات الجبلية.

وتشير معلومات متداولة منذ أعوام إلى أن سباقات الدفع الرباعي في المناطق الجبلية إقليم كوردستان العراق، ولا سيما في السليمانية، بدأت تأخذ طابعًا أوسع منذ أكثر من عقد، مع تزايد استيراد هذا النوع من المركبات، وارتفاع الاهتمام برياضات الطرق الوعرة (Off-Road)، سواء لأغراض ترفيهية أو سياحية، رغم غياب تنظيم رسمي أو اتحادات مختصة تشرف على هذه الفعاليات.

كما وشهد السباق تجمعاً كبيراً للمواطنين، الذين تابعوا الحدث من نقاط مرتفعة مطلة على المسار، وسط أجواء احتفالية، فيما دعا عدد منهم الجهات المعنية إلى تنظيم مثل هذه النشاطات بشكل رسمي، لما لها من دور في تنشيط السياحة الداخلية، وإبراز جمال المناطق الجبلية في السليمانية خلال فصل الشتاء.

وفي المقابل، حذر مختصون من مخاطر إقامة السباقات في ظل الظروف الجوية القاسية دون إجراءات سلامة واضحة، مشددين على ضرورة توفير فرق إسعاف وتنظيم المسارات، لتجنب الحوادث، خاصة مع الانزلاقات الثلجية وصعوبة التضاريس في مثل هذه المناطق.