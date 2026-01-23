السليمانية.. سائق تكسي يخصص سيارته لنقل مرضى السرطان مجاناً وفاءً لذكرى والده

شفق نيوز- السليمانية

منذ أكثر من عام ونصف، يكرّس الشاب محمد فريق (29 عاماً)، وهو سائق تكسي من أهالي محافظة السليمانية، سيارته لخدمة مرضى السرطان، عبر نقلهم مجاناً من مختلف مناطق المدينة إلى المستشفيات، في مبادرة إنسانية انطلقت بعد وفاة والده متأثراً بإصابته بمرض السرطان.

ويقوم محمد فريق، بنقل المرضى إلى المستشفيات الحكومية والخاصة دون مقابل مادي، كما ينتظر لساعات طويلة أمام المستشفى إلى حين انتهاء مواعيد العلاج، ليعيد المرضى مجدداً إلى منازلهم، مؤكداً أن هذا العمل بات رسالة شخصية وإنسانية بالنسبة له.

وقال فريق، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الحالات التي اتعامل معها تكون حرجة وخطِرة، وتحتاج أحياناً إلى نقل عاجل إلى مستشفيات أخرى داخل المحافظة"، مشيراً إلى أنه "لا أتردد في تقديم هذه الخدمة مهما كانت الظروف، ومن دون أي مقابل".

وأضاف أن "هدفي من هذه المبادرة هو بث روح التعاون والتكافل الاجتماعي، ودعم مرضى السرطان معنوياً ونفسياً"، داعياً المواطنين وأصحاب الخير إلى "تقديم أي شكل من أشكال الدعم، سواء كان مادياً أو معنوياً، لمساندة المصابين بهذا المرض الخطير".

وأوضح فريق أن "مرضى السرطان بحاجة إلى الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الصعبة من حياتهم"، مؤكداً أن "أبسط المبادرات الإنسانية قد تترك أثراً كبيراً في نفوسهم وتمنحهم أملاً إضافياً في مواجهة المرض".

وتحظى هذه المبادرة بتقدير واسع من قبل أهالي السليمانية، الذين يرون في خطوة محمد رفيق، نموذجاً حياً للتكافل الاجتماعي والعمل الإنساني بعيداً عن أي مقابل أو مصلحة شخصية.