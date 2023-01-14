السليمانية.. سائقو حافلات النقل يضربون والجمعيات المهنية توجه جملة مطالب

شفق نيوز / أضرب سائقو حافلات نقل الركاب في السليمانية، يوم السبت، عن العمل بسبب زيادة أعداد الحافلات التي تعمل بصورة غير قانونية، حسب قولهم، فيما طالب تجمع الجمعيات المهنية بالمحافظة، من الجهات المسؤولة في حكومة إقليم كوردستان، بتقليل الضغط المالي على أصحاب المحال في الأسواق والمناطق الصناعية.

وقال كاروان محمد، وهو أحد سائقي حافلات نقل المسافرين في السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع سائقي مركبات نقل المسافرين في خط (رابرين وشكره) أضربوا عن العمل بسبب زيادات أعداد الباصات من قبل مديرية النقل في المحافظة".

وأضاف محمد، أن "خط رابرين فقط يوجد فيه (36) حافلة، وقد تفاجئنا باضافة (16) مركبة الى هذا الخط علما ان اغلب سائقي تلك المركبات ليسوا من اهالي رابرين".

وأشار إلى أن "خط رابرين وشكره يحوى على قرابة (100) باص، وإضافة أعداد أُخرى لهذين الخطين سيؤثر على واقعنا المعاشي في ظل ارتفاع أسعار البنزين لهذا نطالب من جميع المسؤولين وبالخصوص السيد بافيل طالباني بالتدخل وحل الازمة".

إلى ذلك، قال ممثل تجمع الجمعيات المهنية بالسليمانية، هردي حسين محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته الوكالة، إن "اصحاب المحال في أسواق السليمانية يعانون من ارتفاع فاتورات الكهرباء التي اصبحت عبئا كبيرا عليهم".

وطالب محمد، بـ"تقليل أجور التيار الكهربائي على اصحاب المحال في الأسواق والمحال الصناعية، وكذلك بتمديد مدة الديون إلى (12) شهراً، إضافة إلى ضرورة عدم النظر لمحل صغير كما ينظر لمعمل صناعي كبير من حيث احتساب الأجور التجارية عليها".

ولفت إلى أن "أصحاب المحال الصناعية يعانون من كثرة الضرائب والرسوم التي أصبحت عائقا امام الكثيرين منهم بالاستمرار في العمل فمثلا الحكومة تطالبهم برسوم القطع الاعلانية ولكل متر (30) الف دينار، وهذا مبلغ باهظ"، مردفاً بالقول: "طالبنا الجهات المعنية بتقليلها إلى (5) آلاف للمتر الواحد، إلا أن الاستجابة لم تصل لغاية الآن".