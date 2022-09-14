السليمانية..  سائقو "الدليفري" ينظمون وقفة احتجاجية ضد قرار منعهم من العمل

شفق نيوز / نظم العشرات من أصحاب الدراجات النارية الذين يعملون في خدمة توصيل الطلبات للمواطنين في محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بسبب "أنباء" أفادت بمنعهم من أداء أعمالهم اعتباراً من الاسبوع المقبل.

وقال آرام محمد وهو سائق دراجة نارية يعمل في خدمة طلبات توصيل الخدمات للمواطنين "دليفري" لوكالة شفق نيوز إن "الوقفة التي قمنا بها هذا اليوم تأتي احتجاجا على الأنباء التي تحدثت عن نية شرطة مرور السليمانية منعنا من أداء أعمالنا بالدراجات اعتبارا من الاسبوع المقبل على غرار ما اعلنته مديرية مرور محافظة اربيل صباح اليوم".

وأضاف محمد، أن "أغلبنا من اصحاب الشهادات العلمية ولا نمتلك وظيفة لهذا نحن نعتاش على هذه الدراجات ومنعنا من العمل بها يعني اننا سننظم لجيش العاطلين"، مطالبا بـ"بمنح سائقي الدراجات النارية رخص القيادة وتسجيل دراجاتهم لدى مديرية المرور" مبينا أن "الجميع ملتزم بقواعد السلامة".

وكان اتحاد المهنيين والحرفيين طالب، اليوم الأربعاء، بـ"حل مشكلة تسجيل الدراجات النارية للسيطرة على المخالفات التي يرتكبها بعض أصحاب الدراجات".

وأعلنت مديرية المرور في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أنها عازمة على تجفيف منابع إدخال الدراجات النارية غير المرخصة، عازية سبب إطلاق حملة لمصادرة هذا النوع من الدراجات إلى كثرة الحوادث التي تقع من جرائها.

‏وكانت مديرية مرور أربيل قد أطلقت في وقت سابق حملة واسعة لمصادرة الدراجات النارية غير المرخصة حيث أثارت ‏جدلا بين السكان الذين يستخدمون هذه الوسيلة للتنقل وغالبيتهم من ذوي الدخل المحدود.