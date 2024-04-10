السليمانية.. زيادة الإقبال على اللحوم رغم ارتفاع أسعارها

شفق نيوز/ أفاد ممثل سوق الجزارين في السليمانية، اليوم الأربعاء، بأن أسعار اللحوم لم تتراجع لغاية الآن، مشيراً إلى أن الإقبال ازداد عليها خلال اليومين الماضيين.

وقال آسو عمر لوكالة شفق نيوز، إن أسعار اللحوم تتراوح بين 22 ألف دينار إلى 24 ألفاً، ولم يتراجع سعرها منذ فترة طويلة لغاية الآن، مؤكداً أن سعر اللحم الحي (الأغنام الحية) لغاية الآن هو 9500 دينار .

وبين، أن قرار تقليل الرسوم بنسبة 50٪ لم يؤثر بعد على أسعار اللحوم بعد في الأسواق رغم مضي أكثر من 10 ايام على تنفيذ القرار، عازيا الأسباب إلى أن أغلب التجار يستورد كميات كبيرة من الاغنام الماشية يكفي لأكثر من اسبوع احيانا فأغلبهم استورد قبل تنفيذ القرار.

وأوضح أن آلية تخفيض الأسعار تتطلب تقليل الرسوم والجمارك في المنافذ الحدودية وتسهيل إدخال اللحوم كون أغلبها تصلنا من خارج المحافظة والإقليم وكذلك يتطلب منع ايصالها لمحافظات الوسط والجنوب.

وعن حركة السوق أكد، أنه مع توزيع رواتب شهر شباط واذار خلال مدة عشرة أيام زاد الإقبال على شراء اللحوم بصورة كبيرة وعادت حركة السوق تدريجيا رغم ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن توزيع الرواتب كان له تأثير بالغ وكذلك قدوم العيد وخروج المواطنين السياح للتنزه والأماكن الترفيهية.

من جانبه قال (أبو علي) أحد المتبضعين، في حديث لوكالة شفق نيوز إن أسعار اللحوم مرتفعة لغاية الآن، لكن نحن مضطرين لشرائها في العيد بسبب الالتزامات الاجتماعية.