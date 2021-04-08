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السليمانية.. زواج جماعي لـ48 عروسا وعريسا من ذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-08T10:07:52+0000
السليمانية.. زواج جماعي لـ48 عروسا وعريسا من ذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

شفق نيوز / شهدت مدينة السليمانية، زواجا جماعيا لـ48 عروسا وعريسا من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود.

وقال منظم الحفل زاهر رش، (أحد تجار السليمانية)، لوكالة شفق نيوز، إن "مبادرة تمت بتجهيز وإقامة حفل زواج لـ48 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين جسديا، قصار القامة، المكفوفين) في قاعة ازادي مول في مدينة السليمانية".

وأوضح رش، أن "الزواج تم بحضور الأهل والأصدقاء، وهي بادرة انسانية ومحبة لهؤلاء الفئة المهمة في المجتمع"، مشيرا إلى أن "ذلك واجب على كل مقتدر المبادرة بعمل خيري".

وتابع، "جميعنا مسؤولون تجاه بعضنا، خير الناس من نفع الناس، يجب أن نملأ نواقص الاخرين بالتعاون"، مشيرا إلى أن "تأمين أجور الملابس والحفل ووجبة غداء كاملة وهدايا وأمور أخرى، بمبادرة منه ومن بعض الخيرين، لإنجاز هذا العمل الخيري الذي يصب في زيادة الحسنات"، على حد وصفه.

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