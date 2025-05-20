السليمانية.. زخم كبير أمام مصرف TBI لتسلم بطاقات "حسابي" (صور)

شفق نيوز/ شهد محيط مصرف TPI في السليمانية، صباح اليوم الثلاثاء، توافداً كبيراً للمواطنين، في مشهد يعكس تسارع الموظفين لاستكمال إجراءات تسلم بطاقاتهم ضمن نظام "حسابي"، قبل انتهاء المهلة الرسمية المعلنة من قبل الجهات المعنية.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، تجمع أعداد كبيرة من المواطنين أمام مبنى مصرف TPI، حيث أفاد مراسل الوكالة بأن "معظم المتجمعين قدموا بغرض تسلم بطاقاتهم الائتمانية الخاصة بنظام "حسابي"، بينما حضر آخرون للحصول على استمارات التسجيل.

وقال نور الدين ولي، وهو أحد الموظفين القادمين من ادارة گرميان، لوكالة شفق نيوز: "وصلنا منذ ساعات الصباح الأولى لتسلم البطاقات بعد إبلاغنا من قبل المصرف بأن الإجراءات قد اكتملت".

وأضاف أن "الهدف من ذلك هو تسلم راتب شهر أيار الجاري، والذي أصبح صرفه مرتبطاً بامتلاك بطاقة نظام حسابي".

ويواصل المواطنون توافدهم على المصارف في مختلف مناطق إقليم كوردستان، وسط مطالبات بتسهيل الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمة، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة للموظفين لاستكمال إجراءاتهم.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أطلقت نظام "حسابي" بهدف تنظيم توزيع الرواتب وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية، فيما أكدت مصادر مطلعة أن وزارة المالية ألزمت جميع الموظفين بإملاء استمارات النظام قبل تاريخ 27 من الشهر الجاري، تنفيذًا لقرارات المحكمة الاتحادية العراقية المتعلقة بتوحيد آليات صرف الرواتب على مستوى البلاد.