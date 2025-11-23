السليمانية.. "ريباك" تعقد ندوة حول قانون الأحوال الشخصية وتداعياته على النساء (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أقامت منظمة علاقات المرأة الكوردية "ريباك"، يوم الاحد، ندوة حوارية في فندق "هاي كريست" بمدينة السليمانية ضمن فعاليات اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني)، خُصِّصت لبحث تأثيرات مشروع قانون الأحوال الشخصية على أوضاع النساء في العراق وإقليم كوردستان.

وشارك في الندوة كل من رزاو گولي، الناشطة في مجال حقوق المرأة والحاصلة على شهادة الدكتوراه في قانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى المحامية والناشطة رزّان شيخ دلير، فضلاً عن حضور عدد من الكاتبات والناشطات والسياسيات.

وقالت رزاو گولي في حديثها خلال الندوة التي حضرتها وكالة شفق نيوز، إن "مشروع قانون الأحوال الشخصية أُدخلت عليه بعد المصادقة 337 مادة جديدة، الكثير منها لا يستند إلى أسس قانونية واضحة".

وأضافت أن "بعض المواد تسمح بتزويج القاصرات خارج إطار المحاكم، وهو أمر يفتقر للمعايير الصحية والقانونية، ويؤدي إلى الإضرار بحقوق النساء والبنات".

وأشارت گولي، إلى أن "عدداً من المواد تمثل تراجعاً عن الحقوق الأساسية المتعلقة بالميراث والأمومة والحضانة، ما يجعل المرأة في موقع أضعف داخل الأسرة والمجتمع".

من جانبها قالت رزّان شيخ دلير، المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة، خلال الندوة، إن "القوانين التي تُشرَّع في بغداد يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على إقليم كوردستان، حتى لو لم تُطبَّق فيه بالكامل، ولذلك من الضروري مواجهة أي قانون من شأنه الإضرار بالمرأة أو تقييد حرياتها".

وانتقدت شيخ دلير موقف بعض النواب الكورد في البرلمان الاتحادي، قائلة: على ممثلي الشعب الدفاع عن حقوق ناخبيهم وعدم دعم مواد قانونية تُلحِق الضرر بالنساء"، داعية إلى "موقف جماعي من جميع الأطراف السياسية والاجتماعية لمنع تمرير أي تشريع يمسّ حقوق المرأة".

وأضافت أن "النساء غالباً ما يتحملن تبعات القرارات القانونية التي تُتخذ دون دراسة كافية، خصوصاً ما يتعلق بالزواج المبكر والولاية والحضانة، ما ينعكس سلباً على الأم والطفل معاً".

وفي ختام الندوة، دار نقاش مفتوح بين الحاضرين والمتخصصين حول الآثار الاجتماعية والقانونية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، وسط مطالبات بضرورة حماية مكاسب المرأة ومنع أي تشريعات من شأنها تقويض دورها في المجتمع.