السليمانية.. ركود في سوق "المعدن الأصفر" بفعل تباين الأسعار

شفق نيوز/ رأى ممثل الصياغ في محافظة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، أن تباين سعر المعدن الأصفر في الأسواق، زاد من حيرة المواطنين في شرائه من عدمه.

وقال الصائغ دلير طاهر، لوكالة شفق نيوز، إن "حركة سوق الذهب متواضعة جداً هذه الأيام بسبب التباين في سعره بالأسواق العالمية"، مبينا أن "الكيلو غرام الواحد من الذهب يصل الآن إلى أكثر من (65) ألف دولار".

وأضاف طاهر، أن "عدم استقرار سعر الدولار في الأسواق المحلية أثر بصورة كبيرة على رغبة المواطنين بشراء الذهب"، مؤكداً أن سعر الذهب غير مستقر كذلك في الأسواق".

وتابع: "في بعض الأحيان ترتفع الأسعار قرابة ألفي دولار بسعر كيلو غرام الذهب، أو يكون هناك انخفاضا بسعره، وهذا ما يؤثر بصورة كبيرة على حركة سوق الذهب".

من جانبه، ذكر الصائغ رزگار جلال، للوكالة، أن "ثمة عوامل تتحكم بسعر الذهب في الأسواق، وهي تنقسم إلى عوامل خارجية وداخلية.. الخارجية تتعلق بحركة البورصة العالمية، أما الداخلية فتتعلق بقيمة الدولار وقيمة الحوالات المرتبطة بالدول المصدرة وهذا ما لا يعرفه عامة الناس هنا في السليمانية وحتى في باقي مناطق العراق".

بدوره، قال الصائغ عبد الحميد محمد، للوكالة، إن "المواطن يتعامل بالدينار في شراء وبيع الذهب في العراق وسعر الدينار متوقف على سعر الدولار الذي يتم شراء الذهب به من قبلنا لهذا يلاحظ المواطن وجود تباين في سعر الذهب بين الحين والآخر، وهو متعلق بعوامل غير مرتبطة تماما بصاغة الذهب".