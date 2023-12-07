السليمانية.. رجل ينهي حياة زوجته طعناً بسكين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الشرطة في السليمانية، اليوم الخميس، القبض على رجل طعن زوجته حتى الموت الليلة الماضية.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً هاجم زوجته بسكين وأصابها بجروح خطيرة في حادث الليلة الماضية".

واضاف البيان انه تم القاء القبض على المتهم وأرسلت المرأة إلى المستشفى، لكنها توفيت متأثرة بجراحها، موضحا أنه تم تسليم المتهم إلى مديرية مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة.

وبحسب البيان، يدعى المتهم (ب، ن، ع) من مواليد عام 1995، والآن هو موقوف بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

من جهته أخبر مصدر أمني في السليمانية، وكالة شفق نيوز، أن التحقيقات جارية لكشف أسباب حادث الطعن الذي حدث الليلة الماضية.