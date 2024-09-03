السليمانية.. رجال الدين "المتطوعون" يطالبون بـ"التعيين": عملنا بإخلاص لخدمة الإسلام

شفق نيوز/ طالب رجال الدين المتطوعين في السليمانية يوم الثلاثاء، بتعيينهم على الملاك الدائم او المؤقت في حكومة اقليم كوردستان، فيما تضامن اتحاد رجال الدين فرع السليمانية مع تلك المطالب.

وطالب ممثل رجال الدين المتطوعين في إقليم كردستان الشيخ محمد هجراني، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، بإنصافهم وتعيينهم على ملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وأكد هجراني أن "مطالبنا لم تلقَ آذاناً صاغية لسنوات"، مشيراً إلى "ضرورة مساواتنا مع المحاضرين المجانيين في وزارة التربية الذين تم إنصافهم في السابق".

وأوضح الشيخ هجراني أن "أغلب رجال الدين المتطوعين يحملون شهادات البكالوريوس والدبلوم، ويبلغ عددهم نحو 1400 متطوع، عملوا بتفانٍ وإخلاص لخدمة الدين الإسلامي".

وشدد على رفضهم "الاعتماد على المنح الشهرية المؤقتة"، مطالباً بتعيينهم على الملاك الدائم أو المؤقت للوزارة.

وأضاف هجراني، أن "التقييم يجب أن يتم على أساس التحصيل الدراسي وليس عبر الاختبارات"، داعياً إلى "احتساب سنوات الخدمة التطوعية التي قدمناها".

من جانبه، أعرب عضو اتحاد رجال الدين في السليمانية عطا أحمد، خلال المؤتمر الصحفي عن "تضامن الاتحاد مع مطالب رجال الدين المتطوعين".

وأشار أحمد، إلى أن "الاتحاد قدم مطالبهم إلى الجهات الرسمية في حكومة الإقليم منذ فترة"، مؤكداً أن "هذه المطالب ليست مستحيلة ولكن تحتاج إلى بعض التعديلات".