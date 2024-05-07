السليمانية.. ذوو الاحتياجات الخاصة يهددون بمقاطعة الانتخابات (صور)

شفق نيوز/ امهل اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية حكومة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء مهلة لغاية الانتخابات بخصوص زيادة رواتبهم والا فسوف يقاطعون الانتخابات.

وقال سامان حسين رئيس الاتحاد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "وضع ذوي الاحتياجات الخاصة من سيء إلى أسوأ وهم بحاجة إلى رعاية وعناية خاصة".

وأضاف "نحن خاظبنا بغداد وتحدثنا معهم بخصوص زيادة رواتبنا أسوة برواتب ذوي الاحتياجات الخاصة في الوسط والجنوب وهم موافقون لكن المشكلة في عدم موافقة حكومة الإقليم على زيادة رواتبنا".

وأشار إلى أن "راتب ذوي الاحتياجات الخاصة في كوردستان يتراوح من 100 إلى 150 ألف دينار وهي لا تكفى لبعض العلاجات الخاصة بهم ونطالب بزيادة رواتبنا على ان لاتقل عن 250 الف دينار"، مؤكدا أنهم سيمهلون الحكومة وقتاً لإجراء تعديل رواتبهم لغاية الانتخابات والا سيكون لهم موقف آخر.