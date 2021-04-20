السليمانية.. ذوو الاحتياجات الخاصة يطلبون المساعدة ويحذرون من تفاقم المشاكل العائلية

شفق نيوز/ طالب ثمانية من المنظمات والجمعيات والاتحاديين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة السليمانية، يوم الثلاثاء، بتقديم يد العون، وصرف راتبين لهم في رمضان.

وطالبت تلك المنظمات في مؤتمر صحفي أُقيم في جمعية قصار القامة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نحن 8 منظمات لذوي الاحتياجات الخاصة نطالب الشركات والتجار والخيرين من اهالي السليمانية ان يقدمو لنا المساعدات في شهر رمضان لاننا نمر بظروف اقتصادية صعبة.

وطالبت المنظمات أيضا حكومة الاقليم بصرف راتبين لأعضائها في شهر رمضان لكي يتمكنوا من تأمين حياتهم المعيشية، مؤكدة أن "المشاكل العائلية تتفاقم بسبب العوز وعدم استطاعتهم تأمين حياة كريمة للعائلة".

وأضافت " نشكر شركة سفرة لتأمين 1500 صندوق من المواد الغذائية للاحتياجات الخاصة ونطالب الشركات الاخرى تقديم المساعدة اسوة بالشركات الداعمة لنا".

يشار الى ان المنظمات التي شاركت بالمؤتمر (جمعية قصار القامة ,جمعية الصم والبكم ,جمعية مساعدة الاطفال, اتحاد معوقي كوردستان ,اتحاد مكفوفي كوردستان, جمعية الثلاسيميا, جمعية روز, منظمة الأمل للمعوقين).