السليمانية.. ذوو الاحتياجات الخاصة يتظاهرون لتوحيد رواتبهم مع المحافظات الاتحادية (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية، عصر اليوم الثلاثاء، للمطالبة بتوحيد رواتبهم الشهرية مع أقرانهم في بقية المحافظات العراقية.

وقال سامان حسين رئيس اتحاد معاقي وذوي الاحتياجات الخاصة في اقليم كوردستان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد يطالب حكومة الإقليم بأن تتخذ خطوات سريعة بالبدء بتوحيد رواتب المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في اقليم كوردستان مع رواتب الحكومة العراقية وزيادتها".

وأضاف، "إذا لم تلبِ حكومة كوردستان هذه المطالب سوف نتخذ اجراءات سريعة وننصب الخيم في الشارع ونستمر بالتظاهرات السلمية والمدنية".

وبين سامان ان "وضع المعاقين سيئ جداً والمخصصات الشهرية التي تتراوح بين (100 الف إلى 150 الف) لا تكفي لابسط احتياجات هذه الشريحة المظلومة".