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السليمانية.. دوائر إتحادية تعلن إضراباً عن الدوام احتجاجاً على تأخير الرواتب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-14T10:11:32+0000
السليمانية.. دوائر إتحادية تعلن إضراباً عن الدوام احتجاجاً على تأخير الرواتب

شفق نيوز/ أعلنت دوائر رسمية في مدينة السليمانية وضواحيها المرتبطة رواتبهم بالحكومة الاتحادية (الاقامة البطاقة الوطنية والجوازات)عن اضرابها عن الدوام لحين صرف الرواتب المتأخرة، محملة الحكومتين الاتحادية والاقليم مسؤولية الوصول الى هذه الاوضاع الصعبة.

وطالب موظفون في تلك الدوائر بابعاد "الصراعات السياسية" والمصالح الضيقة عن قوت "المواطن".

وقال مصدر في المديريات التابعة للحكومة الاتحادية في محافظة السليمانية (إقامة جوازات جنسية البطاقة الوطنية) لوكالة شفق نيوز، "نحن كمديريات تابعة للحكومة الاتحادية ويقدر عدد موظفيها 5 آلاف موظف نعلن عن إضرابنا عن الدوام بسبب تأخير صرف الرواتب وخصم نسب منها".

واضاف "تم اعلان قرار الاضراب الشامل في جميع المديريات والدوائر التابعة لجوازات السليمانية في حلبجة وكرميان وفي مكاتب الاقضية والنواحي بسبب تأخير الرواتب لاكثر من شهرين و15 يوما من قبل الحكومة الاتحادية التي لم ترسل الرواتب بسبب المشاكل مع حكومة الاقليم التي تصر على أن يتم توزيع الرواتب من قبلها وقطع النسب المعمول عليها مع بقية رواتب مواطني الاقليم بمقدار 21%".

وأوضح أن "تأخير الرواتب لمدة شهرين أيضا يعني يكون القطع 50% وهذا اثرّ على حياتنا المعيشية وسبب ازمة مالية كبيرة لنا، وبدورنا نحن موظفي المديريات سنستمر بالإضراب ونطالب بدفع مستحقاتنا كاملة دون قطع أو خصم أي مبلغ منها ونحمل مسؤولية الأمر للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم".

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