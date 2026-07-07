السليمانية.. دعوات لاجتثاث الفساد وإعادة الأموال المنهوبة

شفق نيوز- السليمانية

دعا عدد من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، إلى اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لمكافحة الفساد المستشري في العراق، مؤكدين ضرورة محاسبة جميع المتورطين دون أي استثناءات.

وقال سواره محمود، عضو اللجنة التنظيمية للوقفة الاحتجاجية، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مواجهة الفساد تتطلب معالجة جذوره وأسبابه، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع نتائجه بشكل مؤقت"، مبيناً أن "المرحلة الحالية تستوجب تحركاً حقيقياً لمكافحة الفساد في جميع أنحاء العراق".

وطالب المحتجون بعدم منح أي إعفاء أو حصانة للمتورطين بقضايا الفساد وسرقة المال العام، مؤكدين أن تشمل إجراءات مكافحة الفساد جميع الأطراف دون استثناء لأي جهة حزبية أو شخصية.

كما دعوا إلى استعادة الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة، وتوجيهها لمعالجة الأزمات المالية، ولا سيما صرف مستحقات الموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أشهر، وخاصة في إقليم كوردستان.

وأكد المحتجون، أن الشارع سيدعم أي إجراءات حكومية إذا كانت جادة وهادفة إلى اجتثاث الفساد، مشيرين إلى أن اعتقال عدد من النواب والمتهمين في قضايا فساد لاقى ترحيباً واسعاً بين المواطنين، باعتباره خطوة ينبغي أن تتبعها إجراءات مماثلة بحق جميع المتورطين دون تمييز.