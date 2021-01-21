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السليمانية.. درجة الحرارة تحت الصفر ونسبة الثلوج المتساقطة 10-15 سم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-21T10:15:01+0000
السليمانية.. درجة الحرارة تحت الصفر ونسبة الثلوج المتساقطة 10-15 سم

شفق نيوز/ أعلن مدير الانواء الجوية والرصد الزلازالي في ميدنة السليمانية أسو كمال، يوم الخميس، ان درجة الحرارة ستنخفض إلى تحت الصفر في الليل.

وقال كمال لوكالة شفق نيوز، إن "الطقس اليوم كان غائم إلى غائم جزئي، وسيكون هناك تاثير منخفض جوي اقل في الليل وستقل درجة الحرارة الى تحت الصفر في اماكن معينة والقريبة من الجبال التي سقطت الثلوج فيها".

واكد كمال ان "نسبة الثلوج التي سقطت لحد الان تقدر من 10-15 سم في جبل كويزة"، مضيفا أن "مجموع الامطار التي سقطت ي مركز المدينة كان 18.5، ملم".

وكانت مديرية مرور محافظة السليمانية باقليم كوردستان دعت أمس الاربعاء، السائقين الى عدم سلك طريق "هروته" الرئيس بسبب تراكم الثلوج وكثافتها.

كما حذرت المديرية السائقين من في نفق "بيشرو" في منطقة سيتك بسبب الثلوج الكثيفة التي سقطت على الطريق حفاظا على حياتهم.

يشار الى ان نفق بيشرو من اطول الانفاق في العراق اذ يخترق جبل ازمر شمالي المدينة بطول 2400 متر ويربط مدينة السليمانية بقضاء شاربازير والمناطق الاخرى.

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