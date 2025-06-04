السليمانية.. خطة شاملة لتنظيم الأسواق والصحة العامة خلال العيد

شفق نيوز/ أعلنت اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية، يوم الأربعاء، عن خطة متكاملة تشمل إجراءات تنظيمية وصحية واقتصادية استعداداً لعيد الأضحى، مؤكدة أن فرق الرقابة ستعمل على مدار الساعة لضمان الالتزام بالتعليمات، ومنع أي تجاوزات تتعلق بالذبح العشوائي أو التلاعب بالأسعار أو مخالفة الشروط الصحية.

وقال رئيس اللجان كوران قادر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن اللجان قررت منع ذبح الأضاحي خارج المواقع المحددة بشكل صارم، وذلك لما يترتب على الذبح العشوائي من تبعات صحية ونفسية واقتصادية على الأفراد والمجتمع.

وأوضح قادر، أن القرار يشمل منع الذبح العشوائي بعد انتهاء عطلة العيد أيضاً، مؤكداً أن هذا التوجيه لا يقبل الاستثناء، وجاء بالتنسيق بين الجهات المعنية في السليمانية.

وأشار إلى أن لجان المتابعة باشرت عملها منذ صباح اليوم، وستستمر في الجولات الميدانية خلال أيام العيد لتفقد الأحياء السكنية والمناطق العامة، ورصد أي مخالفة للتعليمات الصادرة عن إدارة القائممقامية.

وبيّن قادر أن خطة اللجان المشتركة تتضمن أيضاً مراقبة دقيقة لأسعار الأضاحي والسلع، مؤكداً رفض استغلال المناسبة الدينية في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأوضح أن كل من يقوم بذلك سيتعرض للمساءلة القانونية وفق حجم المخالفة.

وفيما يتعلق ببيع الأضاحي، شدد على أنه لا يجوز عرضها أو بيعها في الأماكن العامة، بل فقط في المواقع الرسمية المخصصة، بينما يُشترط أن تتم جميع عمليات الذبح داخل المسالخ الحكومية المعتمدة.

وأكدت اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية التزامها الكامل بمتابعة تطبيق هذه التعليمات من أجل ضمان أجواء صحية ومنظمة وآمنة خلال أيام العيد، داعية المواطنين إلى التعاون مع الفرق الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفة حفاظاً على السلامة العامة والنظام العام في المدينة.