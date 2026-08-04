السليمانية.. حملة لرفع المخالفات والتجاوزات على استهلاك الكهرباء (صور)

شفق نيوز- السليمانية

قطعت مديرية توزيع كهرباء السليمانية، يوم الثلاثاء، التيار الكهربائي عن عدد من المواقع في المدينة بعد رصد مخالفات تتعلق بالتجاوز والتلاعب في استهلاك الطاقة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن لجنة مكافحة التلاعب التابعة لمديرية توزيع كهرباء السليمانية/القطاع الشرقي، نفذت جولة تفتيشية في شارعي كوران وكاوه، إضافة إلى سوق الدولار، أسفرت عن اكتشاف عدد من حالات التجاوز والتلاعب بشبكة الكهرباء.

وأضافت أن الفرق المختصة قامت بقطع التيار الكهربائي عن المواقع المخالفة، مع تنظيم محاضر رسمية بحق أصحابها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأوضحت المديرية، أن الحملة أسفرت أيضاً عن رصد عدد من العدادات التي تعاني من مشكلات فنية، حيث تم إشعار أصحابها بضرورة مراجعة مديرية الكهرباء لاستكمال الإجراءات اللازمة ومعالجة الخلل.

وأكدت المديرية، بحسب البيان، استمرار حملاتها الميدانية لمكافحة التجاوزات على الشبكة الكهربائية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في حماية المنظومة الكهربائية وضمان عدالة توزيع الطاقة بين المشتركين.