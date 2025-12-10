السليمانية.. حملة تطوعية لإزالة آثار السيول في جمجمال (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أطلق عدد من المتطوعين في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، يوم الأربعاء، حملة واسعة لتنظيف القضاء وإزالة آثار السيول الجارفة التي اجتاحته يوم أمس، مخلفة أضراراً كبيرة في الأحياء السكنية والبنى التحتية.

وقال رئيس حملة المتطوعين أرام ريشة لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الحملة انطلقت منذ ساعات الصباح بهدف معالجة الأضرار التي تسببت بها السيول، حيث بدأنا بتنظيف الشوارع العامة وفتح مجاري تصريف المياه، إضافة إلى سحب المياه المتجمعة داخل عدد من المنازل".

وأضاف أن "الدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية نفذت حملة كبيرة منذ ليلة أمس، إلا أننا وجدنا من الضروري أن نبادر بدعم جهودهم، لما تعرض له القضاء من أضرار واسعة نتيجة السيول".

وأشار إلى أن "الحملة تطوعية بالكامل، وشارك فيها عدد من أبناء القضاء إلى جانب أصحاب المكائن والجرافات من جمجمال"، داعياً "جميع الأهالي والمواطنين إلى المشاركة من أجل تخفيف العبء عن الأسر المتضررة، والمساهمة في إعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي".

وأعلنت قائممقامية قضاء جمجمال في وقت سابق، مصرع وإصابة ستة مواطنين جراء السيول التي اجتاحت المدينة، فيما قررت مديرية صحة المحافظة رفع الجاهزية تحسباً لأي طارئ.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وجه في وقت سابق، بتقديم المساعدات للمواطنين المتضررين من السيول التي اجتاحت قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، معزياً بوقوع ضحايا بسبب تلك السيول.

ووثقت صور خاصة بوكالة شفق نيوز، مساء اليوم الأربعاء، جانب من الحملة التي يشارك فيها عدد كبير من المتطوعين ترافقهم آليات وجرافات كبيرة لإزالة آثار السيول وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد موجة السيول الجارفة التي اجتاحت القضاء ومناطق أخرى.