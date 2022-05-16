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السليمانية.. حفل توزيع كتاب "العراق دولة المقابر الجماعية" (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-16T16:27:17+0000
السليمانية.. حفل توزيع كتاب "العراق دولة المقابر الجماعية" (صور)

شفق نيوز / أقام اتحاد كتاب الإبادة في السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، حفل توزيع كتاب "العراق دولة المقابر الجماعية"، بحضور نخبة من المثقفين والكتاب.

وأقيم هذا الحفل، بالتزامن مع اليوم الوطني للمقابر الجماعية، حيث يستذكر العراقيون عامة، والكورد خاصة، يوم "16 آيار" من كل عام، بألم شديد.

وقال مراسل شفق نيوز، أن مراسم حفل توزيع الكتاب، شهدت حضور عدد من الكتاب والمفكرين والمختصين في (الإبادة)، مشيرا إلى أن الكتاب من تأليف ستة كتاب من اتحاد كتاب الإبادة في السليمانية.

ويتضمن الكتاب، جميع حملات الإبادة التي تعرض لها الشعب العراقي  بقومياته ومذاهبه كافة، وفيه أبواب مختصة عن عمليات الإبادة التي تعرض لها شعب كوردستان على يد النظام العراقي السابق، والذي خلف من عمليات الأنفال وحدها ١٨٢ ألف شهيد، إضافة إلى إبادة ٤٥٠٠ قرية وكذلك خلف أكثر من ٢٥ مقبرة جماعية.

وفي سياق متصل، شهدت السليمانية، إقامة حفل توزيع ثلاثة كتب للدكتور محمد صابر (ألبوم الكفاح.. سراج طريق النضال، مذكراتي في الغربة).

وأقيم الحفل في قاعة توار في السليمانية، بحضور جمع غفير من المثقفين والفنانين، وعرض خلال المراسم فيلم وثائقي، عن حياة وتجربة العمل الدبلوماسي للدكتور محمد صابر.

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