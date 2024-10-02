السليمانية.. حصة استثنائية لعائلات "الشهداء والأنفال" لحج 2025

شفق نيوز/ أعلنت إدارة شؤون الشهداء في محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، تخصيص حصة استثنائية لعائلات الشهداء وضحايا الأنفال لأداء فريضة الحج لعام 2025.

وأوضح محمود سەرمۆدی، المتحدث باسم المديرية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن عوائل الشهداء والراغبين في أداء الفريضة يمكنهم التسجيل بدءًا من اليوم ولمدة عشرة أيام، لافتاً إلى أن "المستحقين من أهالي الشهداء يشملون الأب، الأم، الأخوة، والأبناء، الذين يُسمح لهم بتقديم أسمائهم للتسجيل. بعد الانتهاء من عملية التسجيل، وسيتم إجراء قرعة خاصة لتحديد الأسماء النهائية للمرشحين".

وأضاف أن "وزارة الشهداء خصصت 100 مقعداً لعائلات الشهداء وضحايا الأنفال، منها 10 مقاعد لمحافظة السليمانية"، مبيناً ان "الطلب على هذه الحصة كبير، حيث تم تسجيل 700 شخص في العام الماضي، ما استدعى إجراء قرعة لاختيار الأسماء".

ورغم المطالبات المستمرة بزيادة عدد المقاعد، أشار سەرمۆدی إلى أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من الاستجابة لهذه المطالب، وأن الحصة الحالية تسمح بتسجيل 10 أشخاص فقط بالإضافة إلى 10 احتياطيين كبدلاء"، مؤكداً أن "أداء فريضة الحج واجب شخصي، وأن دور المديرية يقتصر على تسهيل العملية لعوائل الشهداء من خلال إجراء القرعة وتقديم التسهيلات لهم مقارنة بغيرهم من المتقدمين".

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المحلية لتقديم امتيازات لعوائل الشهداء وضحايا الأنفال، تقديرًا لتضحياتهم، وتعد هذه الحصة جزءًا من الدعم الذي تقدمه وزارة الشهداء لتخفيف العبء عن هذه العوائل وتسهيل أداء فريضة الحج، التي تعتبر من الفرائض الدينية المهمة للمسلمين. ويستمر الجدل حول ضرورة زيادة هذه الحصة لتلبية الطلب المتزايد من أهالي الشهداء كل عام.