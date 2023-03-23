السليمانية.. حزب كوردي يدين مجزرة جنديرس: مرتكبوها خرجوا من رحم القاعدة وداعش

شفق نيوز/ أدان مكتب PYD في محافظة السليمانية اليوم الخميس، المجزرة التي ارتكبت في الـ 20 من آذار الجاري، على يد عناصر من (أحرار الشرقية) التابعين للجيش التركي، بحق 4 مواطنين في ناحية جنديرس، التابعة لمقاطعة عفرين بسبب إيقادهم شعلة نوروز.

وقال جاويدان كمال مدير مكتب PYD في السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إنه "في عشية عيد نوروز، أقدمت مجموعة إرهابية تابعة للفصائل المسلحة (أحرار الشرقية) التي تنضوي تحت مظلة ما يسمى الجيش الوطني في ناحية جنديرس مجزرة مروعة راحت ضحيتها أربعة مواطنين من الكورد المدنيين المتبقين في الناحية بسبب إيقادهم نار نوروز، حيث تأتي هذه المجزرة في سياق سلسلة من الانتهاكات التي تحدث في المناطق المحتلة بشكل يومي على يد هذه المجموعات التي تأتمر بأوامر من الجيش التركي وأجهزته الأمنية".

وأضاف كمال؛ أن "هذه الأفعال الشنيعة المرتكبة ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة طالما تعيش هذه المناطق في ظل الاحتلال وتحت نير ورحمة تلك المجموعات المسلحة التي خرجت من رحم التنظيمات الإرهابية (داعش- والقاعدة)".

وعزّى كمال ذوي وعوائل الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين نتيجة الاعتداء الأخير على المدنيين، وأدان هذه الأفعال الإجرامية التي ترتكب بحق شعب عفرين في الداخل.

و طالب "الجهات الدولية والمنظمات الأممية بما فيها الحقوقية الكف عن دعم سياسة الدولة التركية في منطقة الشرق الأوسط كونها العامل الرئيسي لحالة عدم الاستقرار والممولة للإرهاب، والضغط عليها وعلى مرتزقتها بالانسحاب من المناطق المحتلة لإفساح المجال أمام الحلول والمبادرات السلمية التي تطرح لحل الأزمة السورية والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لعودة السكان الأصليين إلى مناطقهم، إضافة إلى إجراء تحقيق بكل العمليات التي قام بها الجيش التركي بحق المواطنين الكورد".

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 21 آذار الحالي، عن مقتل واصابة 7 أفراد من أُسرة كوردية في شمال سوريا، برصاص مقاتلين من احدى الفصائل المسلحة بسبب احتفالهم بعيد نوروز.

وقال المرصد إن "عناصر من فصيل أحرار الشرقية، المدعوم من تركيا، أطلقوا النار على مجموعة شبان من أسرة واحدة أشعلوا النار قرب منزلهم عند شارع الصناعة في قرية بريف جنديرس بمحافظة حلب احتفالاً بعيد نوروز، ما أدى الى مقتل 4 منهم وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح".

وأوضح المرصد أنّ المقاتلين "فتحوا النيران على المواطنين بدم بارد".

وتسيطر فصائل مسلحة ومقاتلون تدعمهم تركيا على مساحات في شمال سوريا وشمالها الغربي يقطنها أكثر من أربعة ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين، ويعتمد تسعون في المئة منهم على المساعدات الإنسانية.

وسيطرت تركيا ومقاتلون سوريون موالون لها على جنديرس، في العام 2018، في عملية أخرجت القوات الكوردية من منطقة عفرين.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على فصيل "أحرار الشرقية"، في تموز/ يوليو 2021.