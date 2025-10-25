السليمانية.. حريق يأتي على سوق كلار (صور وفيديو)

شفق نيوز - السليمانية

أدى حريق اندلع في سوق كلار، اليوم السبت، إلى احتراق عدد من المحال التجارية في السوق دون تسجيل خسائر بشرية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني في إدارة كرميان، إبراهيم أحمد، لوكالة شفق نيوز، بأن "أربع فرق من الدفاع المدني توجهت فوراً إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المحال في السوق".

وأضاف، أن "الخسائر البشرية لم تُسجّل أية إصابات أو وفيات، فيما لم يُحدّد حتى الآن حجم الأضرار المادية نظراً لكبر حجم الخسائر التي لحقت بالمحال التجارية".

ووفقاً للمتحدث ذاته، فإن "لجنة مختصة ستتولى تقييم حجم الأضرار المادية بعد استكمال الإجراءات الفنية".

وأوضح أن "أسباب الحريق لا تزال غير معروفة حتى اللحظة، ومن المقرر أن يحدد الفريق الفني المختص الأسباب بعد انتهاء التحقيقات".