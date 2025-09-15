السليمانية.. حريق يلتهم 50 دونماً من الغابات والبساتين في قرداغ (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الاثنين، اندلاع حريق واسع في ناحية سيوسینان التابعة لقضاء قرداغ، ما أدى إلى تدمير عشرات الدونمات من المساحات الخضراء.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع ضمن حدود قضاء قرداغ، وأسفر عن احتراق نحو 50 دونماً من الغطاء النباتي من البساتين والغابات والأحراش".

وأضافت المديرية أن "أسباب اندلاع الحريق لم تُعرف بعد"، مبينة أن "الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق للتوصل إلى ملابساته".

وتشهد مناطق مختلفة من السليمانية بين فترة وأخرى اندلاع حرائق مماثلة، لاسيما في فصل الصيف ومواسم الجفاف، ما يتسبب بخسائر بيئية كبيرة ويدق ناقوس الخطر بشأن تراجع المساحات الخضراء في إقليم كوردستان.