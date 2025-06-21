السليمانية.. حريق يلتهم بستاناً و40 دونماً من الغابات الطبيعية في ماوت

شفق نيوز/ أعلنت شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم السبت، عن وقوع حادث حريق كبير في سفح جبل "ئامادين" التابع لناحية ماوت تسبب بأضرار جسيمة للممتلكات والمساحات الطبيعية.

وأوضحت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفرق المختصة هرعت إلى موقع الحريق فور اندلاعه، وتمكنت من السيطرة عليه بعد جهود مشتركة مع فرق الدفاع المدني وسكان المنطقة".

وأشارت إلى أن "الحريق أسفر عن التهام بستان يعود لأحد المواطنين، بالإضافة إلى احتراق نحو 40 دونماً من المساحات الخضراء التي تضم نباتات برّية وأشجاراً طبيعية نادرة، الأمر الذي يشكل خسارة بيئية فادحة في منطقة تعدّ من أبرز مواقع الغطاء النباتي في أطراف السليمانية".

وبحسب الجهات المعنية، فإن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الأسباب الرئيسية وراء اندلاع الحريق، وسط ترجيحات أولية بأن ارتفاع درجات الحرارة وسوء استخدام مصادر النار قد يكونان من العوامل المحتملة.

وتحذّر شرطة الغابات من تكرار هذه الحوادث، ولا سيما في فصل الصيف، داعية المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لحماية الثروة البيئية والطبيعية في الإقليم.