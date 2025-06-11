السليمانية.. حريق ضخم يلتهم محالاً تجارية في "روج سيتي"

شفق نيوز/ اندلع صباح اليوم الأربعاء، حريق كبير داخل مجمع "روج ستي" السكني في محافظة السليمانية، ما أسفر عن احتراق عشرة محال تجارية بالكامل، وإلحاق أضرار مادية بأكثر من أربعين محلاً آخر، دون وقوع خسائر بشرية.

وقال الرائد آرام علي، المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق خلال أقل من ساعة من اندلاعه، والذي وقع عند الساعة السادسة والنصف صباحاً في عدد من المحال التجارية ضمن المجمع السكني".

وأضاف أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية"، مشيراً إلى أن "ألسنة النيران أتت على عشرة محال بالكامل، فيما تضررت عدد من المحال الأخرى بشكل جزئي".

وأشار علي، إلى أن "أسباب الحريق وحجم الخسائر لا تزال غير معروفة حتى الآن"، مضفاً أن "لجنة تحقيقية باشرت أعمالها لتحديد أسباب الحريق وحصر حجم الأضرار، داعية أصحاب المحال التجارية إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً".

من جهتهم، أفاد شهود عيان لمراسل وكالة شفق نيوز، بأن الحريق تسبب بأضرار مادية واسعة طالت أكثر من أربعين محلاً تجارياً داخل المجمع، وسط حالة من الذعر في صفوف الأهالي والتجار.