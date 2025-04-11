السليمانية.. حريق ضخم يلتهم حقلاً للدواجن والخسائر تتجاوز 600 مليون دينار

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مربي حقول الدواجن في السليمانية، يوم الجمعة، عن اندلاع حريق كبير في أحد حقول الدواجن ضمن قضاء رانية، تسبب بأضرار مادية تتجاوز 630 مليون دينار.

وقال رئيس الجمعية ناظم عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق أدى إلى خسائر مادية تقدر بنحو 450 مليون دينار (قرابة 300 ألف دولار) في البنى التحتية للمشروع، بالإضافة إلى خسائر بقيمة 180 مليون دينار (120 ألف دولار) نتيجة نفوق ما يقارب 25 ألف دجاجة".

وأشار إلى أن "هذا الحادث يشكل ضرراً كبيراً، ليس فقط على مستوى الحقل المتضرر، بل على مستوى سوق الدواجن في إقليم كوردستان عموماً ومحافظة السليمانية بشكل خاص".

وأوضح عبد الله، أن "غياب نظام التأمين يعدّ مشكلة كبرى تؤدي إلى تفاقم الأضرار على أصحاب المشاريع في مختلف القطاعات، وليس فقط في قطاع الدواجن"، لافتاً إلى أن "عدم العمل بنظام التأمين كما هو معمول به في بقية دول العالم يحرم المتضررين من التعويض العادل عند وقوع الحوادث".

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن، بيّن أنه "خلال الفترة الماضية، عُرض منتج الدواجن بسعر لا يتجاوز 2250 ديناراً للكيلوغرام الواحد، وهو سعر منخفض جداً ولا يغطي تكاليف الإنتاج، مما سبب خسائر إضافية لأصحاب حقول الدواجن".

وانتقد عبد الله موقف عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، قائلاً إن "مواقفهم لم تكن داعمة بالشكل المطلوب لحقول الدواجن وأصحاب المشاريع".

وكشف عن أن "وفداً من جمعية مربي الدواجن زار مؤخراً الجهات الرسمية في العاصمة بغداد، لطرح مشكلات القطاع والمطالبة بتقديم الدعم اللازم لتخفيف الأعباء عن المربين، إلا أن الاستجابة لم تكن بالمستوى المطلوب حتى الآن".