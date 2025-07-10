السليمانية.. إحباط هجوم بطائرة مسيرة انتحارية قرب مقر للتحالف الدولي

شفق نيوز– السليمانية

أعلن مقر قوات اللواء 70 في محافظة السليمانية، مساء الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية كانت تحلّق باتجاه المقر الذي يضم قوات من التحالف الدولي، دون تسجيل أي أضرار.

وقال المتحدث باسم المقر اللواء أحمد لطيف، لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة المسيرة ظهرت في الأجواء بالقرب من مواقع قواتنا، وفي تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة مساءً، تم إطلاق النار عليها وإسقاطها من قبل وحداتنا دون وقوع أضرار تذكر".

وأشار لطيف إلى أن الطائرة "مجهولة الهوية حتى الآن، ولا تتوفر أي معلومات حول الجهة التي أطلقتها أو ما إذا كانت تستهدف موقعاً محدداً"، مضيفاً أن "التحقيقات بدأت فوراً لمعرفة ملابسات الحادث"