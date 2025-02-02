السليمانية.. إحباط تهريب 7 كيلوغرامات من المخدرات واعتقال المتورطين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في جهاز أمن إقليم كوردستان، يوم الأحد، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة واعتقال شخصين متورطين في العملية.

وأكدت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجهود الأمنية المستمرة أسفرت عن ضبط 7 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا في محيط السليمانية، حيث كان المهربون يخططون لنقلها إلى كركوك.

وفي إطار العمليات الأمنية المتواصلة لمكافحة المخدرات، أكدت المديرية، إحباط مخطط لتهريب المخدرات بعد عمليات مراقبة وجمع معلومات دقيقة، واعتقال شخصين متورطين في العملية.

وأشارت المديرية إلى أن المتهمين تم توقيفهم وفق المادة 25 من قانون مكافحة المخدرات، وتمت مصادرة المواد المضبوطة، فيما تستمر التحقيقات معهم للكشف عن مزيد من التفاصيل والمتورطين المحتملين في القضية.

وتابعت أن الأجهزة الأمنية في الإقليم مستمرة في جهودها لمنع انتشار المخدرات والاتجار بها، مشددة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، ومؤكدة أن مكافحة المخدرات هي مسؤولية جماعية لحماية المجتمع وضمان بيئة صحية وآمنة.

و يأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار الحملة المستمرة لمكافحة تهريب وتجارة المخدرات في إقليم كوردستان، حيث تؤكد السلطات التزامها بملاحقة المتورطين وتعزيز التدابير الأمنية لمنع انتشار هذه الآفة، ومع استمرار التحقيقات، تبقى الجهود الأمنية في حالة استنفار لضمان عدم تكرار مثل هذه العمليات مستقبلاً.

ويشهد إقليم كردستان، كغيره من مناطق العراق، تحديات متزايدة في مواجهة تهريب وتجارة المخدرات، حيث كثّفت السلطات الأمنية عملياتها لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال ضبط المهربين وإحكام الرقابة على المنافذ الحدودية والمناطق الحساسة، ويأتي ضبط هذه الشحنة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل انتشار المخدرات والحد من تأثيرها السلبي على المجتمع.