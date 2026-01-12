السليمانية.. إحالة شيخ جنكي ورفاقه للقضاء بتهم إثارة الفوضى وتشكيل جماعة مسلحة

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر قضائي، يوم الإثنين، بإحالة رئيس "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي ورفاقه، إلى محكمة السليمانية، مع توجيه تهم رسمية بحقهم تتعلق بإثارة الفوضى وتشكيل جماعة مسلحة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القاضي وافق على طلب فريق الدفاع بإحالة القضية إلى محكمة التمييز لغرض إعادة النظر فيها، وذلك قبل المباشرة بأخذ أقوال المتهمين، ما أدى إلى اختتام جلسة المحاكمة.

وأضاف المصدر، أن محكمة السليمانية استقبلت، قرابة الساعة العاشرة من صباح اليوم، كلاً من لاهور شيخ جنكي، وبولاد شيخ جنكي، وريبوار حامد حاجي غالي، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين الذين كانوا برفقتهم في منطقة لاله‌زار، حيث جرى توجيه التهم إليهم رسمياً.

وبحسب المعلومات، فإن محامي لاهور شيخ جنكي ورفاقه تقدم بطلب إلى المحكمة لإحالة الملف إلى محكمة التمييز قبل الاستماع إلى إفادات المتهمين، وهو ما وافق عليه القاضي المختص، لتنتهي الجلسة على هذا الأساس.

يذكر أن مدينة السليمانية، شهدت في وقت متأخر من ليلة الخميس/الجمعة الموافق 31 آب 2025، اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية وعناصر حماية رئيس حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي، وذلك عقب صدور أمر قضائي بإلقاء القبض عليه.

وانتهت الأحداث باعتقال شيخ جنكي وشقيقيه بولاد وآسو، الصادرة بحقهم مذكرات توقيف، عقب عملية اقتحام مقر إقامتهم في فندق لالزار الكائن في حي سرجنار وسط المدينة.