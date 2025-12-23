السليمانية.. "حادث غامض" يودي بحياة مقاتل في قوات الكوماندوز

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر خاص، اليوم الثلاثاء، بوفاة أحد منتسبي قوات الكوماندوز التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، في حادثة وُصفت بالمؤلمة، وقعت مساء أمس في قضاء كلار ضمن محافظ السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن منتسباً في قوات الكوماندوز، يدعى أحمد عز الدين عبد الكريم، فارق الحياة في ظروف غامضة، حيث جرى نقل جثمانه إلى دائرة الطب العدلي في السليمانية لاستكمال الإجراءات القانونية، قبل أن يُسلَّم لاحقاً إلى ذويه.

وأضاف المصدر، أن أسباب الوفاة لم تُحسم بشكل رسمي حتى الآن، وبانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، في وقت أشارت معلومات غير مؤكدة إلى وجود شبهات حول إقدامه على إنهاء حياته.

وفي السياق ذاته، نُشر على الصفحة الرسمية لآكام عمر، القائد السابق لقوات كوماندوز الاتحاد الوطني الكوردستاني، نعي للفقيد، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى ننقل نبأ وفاة أحد مقاتلينا، البيشمركة أحمد عز الدين عبد الكريم، الذي وافته المنية في حادث مؤلم خلال وقت متأخر من ليل الاثنين – الثلاثاء الموافق 22-23 كانون الأول/ديسمبر 2025."

وأشار بيان النعي إلى أن الفقيد كان من منتسبي القوة، معبّراً عن تعازي القيادة لذوي الراحل ومحبيه.