السليمانية.. "جيوبوليتيك كوردستان ووضع المرأة" نقاش نسوي عن التأثير الجيوسياسي على أوضاعهن (صور)

شفق نيوز- السليمانية

انطلقت، اليوم الثلاثاء، في محافظة السليمانية، أعمال سمبوزيوم (ملتقى) بعنوان "جيوبوليتيك كوردستان ووضع المرأة"، بمشاركة واسعة لسياسيات وناشطات وأكاديميات وممثلات عن منظمات نسوية من الأجزاء الكوردستانية الأربعة.

واحتضنت سينما سالم في السليمانية فعاليات السمبوزيوم، الذي تنظمه منظمة ريباك بالتعاون مع منظمة آزادبوون، بهدف مناقشة تأثير التحولات الجيوسياسية في كوردستان على أوضاع المرأة، وتعزيز التنسيق والحوار بين النساء في مختلف أنحاء كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أعمال السمبوزيوم افتتحت من قبل الصحفية تەوار عادل، التي أدارت الجلسة، بكلمة رحبت فيها بالمشاركات والحضور، قبل أن تدعو المتحدثات إلى المنصة لتقديم أوراقهن ومداخلاتهن.

وشهدت الجلسات مشاركة كل من نسرين سەنة، وزينب مراد، وإلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وأيلا آكاد آتا، الناشطة وعضو البرلمان التركي السابقة، إلى جانب الدكتورة گەشە دارا حەفید، رئيسة منظمة آزادبوون.

وقالت آوان سيلوان، عضو منظمة العلاقات النسوية الكوردية، لوكالة شفق نيوز، إن "السمبوزيوم يمثل منصة للحوار بين نساء الأجزاء الكوردستانية الأربعة، ويهدف إلى مناقشة التطورات السياسية والجيوسياسية وانعكاساتها على قضايا المرأة، فضلاً عن توحيد الرؤى وتبادل الخبرات بشأن سبل تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات".

وأضافت أن "الفعالية تشهد حضوراً واسعاً لناشطات في مجال حقوق المرأة، وسياسيات، وممثلات عن منظمات المجتمع المدني والاتحادات النسوية، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان".

وأكدت أن "النقاشات ستتناول أبرز التحديات التي تواجه النساء في ظل المتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة، والخروج بتوصيات تدعم مشاركتهن في صنع القرار".