السليمانية: جميع مصادر المياه نظيفة ولا علاقة لها بانتشار الكوليرا

شفق نيوز/ أصدرت مديرية مياء السليمانية، اليوم الاثنين، توضيحاً حول صلاحية مصادر المياه التي يتم استخدمها من قبل المواطنين، مؤكدة أن انتشار "الكوليرا" لا علاقة له بالمياه في المدينة.

وبحسب بيان صادر عن مديرية ماء السليمانية، ورد الى وكالة شفق نيوز، فأن الجهات المعنية اجرت فحوصات مختبرية لجميع مصادر المياه التي تشرف عليها المديرية وتلك التي توصل المياه للسكان"، موضحة "تم التاكد من سلامة تلك المصادر".

وأوضح البيان، أن "جميع الفحوصات الصحية التي أجريت لمشروعي دوكان1 ودوكان2، وكذلك مشروع سرجنار والخزانات، أظهرت أن المياه نظيفة وصالحة للاستخدام وخالية من أي مشاكل".

وأمس الاحد، أعلنت ادارة السليمانية تشكيل لجنة عليا لمواجهة وباء "الكوليرا" بعد اعلان صحة المحافظة "حالة الطوارىء" اثر تسجيل وفيات بسبب الوباء.

وتتخذ سلطات المحافظة، اجراءات احترازية ضمنها منع الاسواق والمطاعم من بيع واستخدام الخضروات التي تعتمد زراعتها على المياه الثقيلة، وفرض رقابة مشددة على بيع الالبان.

ونهاية ايار الماضي، اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، عن انتشار موجة من "الإسهال والقيء" بين السكان، بينهم 40٪ من الأطفال لأسباب مختلفة بينها الإصابة بجائحة كورونا، فيما قدمت مجموعة نصائح للوقاية منه.

وتقدم صحة السليمانية توصيات الى السكان يجب اتباعها للوقاية من الإسهال وهي "غلي الماء ، قبل استخدامه للشرب، وتخزين الطعام في الثلاجة، وغسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها، وغسل يدي الاطفال بشكل متكرر، خاصة بعد استخدام المرحاض، وتنظيف المراحيض والحمامات، وعدم استخدام المناشف والأكواب والملاعق بشكل مشترك، وتجنب تناول الطعام في الخارج، وخاصة على العربات، وطهي اللحوم والأطعمة جيداً.