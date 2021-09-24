السليمانية.. جريحان بإطلاق نار داخل نادٍ ليلي واعتقال 13 شخصاً

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الجمعة بأن مفارزها ألقت القبض على 13 متهماً بافتعال مشاجرة داخل نادٍ ليلي في منطقة "سرجنار"؛ إذ تسبب الحادث بإصابة شخصين بجروح.

وقالت المديرية في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "بعد أن تسبب شجار داخل نادٍ ليلي بين عدد من الأشخاص في منطقة (سرجنار) ليلة أمس بفوضى وإصابة شخصين بجروح جراء إطلاق نار، توجهت وعلى الفور قوات الشرطة إلى محل الحادث وفرضت سيطرتها على الشجار".

وأوضحت المديرية أن مفارز مركز شرطة "سرجنار" القت القبض على 13 متهما شاركوا بالشجار مع ضبط سلاح نوع مسدس بحوزتهم.

كما أشار البيان إلى أنه بعد القاء القبض على المتهمين والتحقيق معهم تبيّن أن أحدهم كان يحمل كمية من المواد المخدرة لتحقق الشرطة معه وتُحيله إلى القضاء.

وفي الوقت الراهن تم توقيف المتهمين كافة بقرار القاضي، ووفقا للمادتين 405 و31 من قانون العقوبات، وان التحقيقات ما تزال مستمرة معهم، حسب البيان.

وذكرت مديرية الشرطة في بيانها أيضاً بأن أوامر قبض صدرت بحق أربعة متهمين آخرين شاركوا في المشاجرة، وان القوات الامنية تحاول القبض عليهم.