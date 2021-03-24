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السليمانية.. جثمان العلامة والمؤرخ الكوردي كمال مظهر يوارى الثرى في تلة سيوان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-24T13:43:22+0000
السليمانية.. جثمان العلامة والمؤرخ الكوردي كمال مظهر يوارى الثرى في تلة سيوان

شفق نيوز / وارى جثمان العلامة والمؤرخ الكوردي الدكتور كمال مظهر، يوم الأربعاء، الثرى في تلة سيوان (گردي سيوان) في مدينة السليمانية بحضور شخصيات سياسية وثقافية كبيرة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، وصل جثمان المؤرخ الكوردي من محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وتوجه موكب التشييع إلى جامع أحمد حاجي علي وسط مدينة السليمانية لإقامة صلاة الجنازة ومن ثم التوجه إلى مقبرة (گردي سيوان) لمواراته الثرى.

ووصل جثمان الكاتب والمؤرخ الكوردي كمال مظهر، مساء أمس الثلاثاء، الى مطار اربيل الدولي على متن طائرة قادمة من ألمانيا.

وجاء في بيان لمحافظة أربيل ورد لوكالة شفق نيوز، أن كلا من محافظ اربيل اوميد خوشناو وحمه سعيد وزير الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان واسرة الراحل وعدداً آخر من المسؤولين كانوا في استقبال الجثمان.

وأشار البيان إلى أن رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني وعدداً آخر من كبار المسؤولين في الاقليم، الى جانب وزير الداخلية عثمان الغانمي ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، كانوا في استقبال الجثمان وتوديعه الى مدينة السليمانية.

ووضع كل من بارزاني والغانمي إكليلين من الزهور على جثمان الراحل.

وتوفي العلامة المؤرخ العراقي الدكتور كمال مظهر أحمد يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر آذار/مارس الجاري عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع طويل مع المرض في ألمانيا.

وكمال مظهر أحمد من مواليد الـ 14 من شباط عام 1937، في ناحية آغجلر التابعة لقضاء جمجمال، وترك خلفه إرثاً غنياً من الكتب والمؤلفات باللغتين الكوردية والعربية.

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