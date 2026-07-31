السليمانية.. جثة سبعيني تظهر داخل منزله بعد 8 أشهر من اختفائه

شفق نيوز- السليمانية

كشفت مديرية شرطة السليمانية، يوم الجمعة، عن العثور على جثة رجل سبعيني داخل منزله في أحد أحياء المحافظة، بعد ثمانية أشهر من اختفائه بشكل غامض.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية، الرائد آري لطيف، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية عثرت على جثة مواطن عراقي من القومية العربية، يبلغ من العمر نحو 78 عاماً، داخل منزله في منطقة بكرةجو، وهو من أهالي بغداد، وكان يقيم في السليمانية بمفرده منذ فترة.

وبين أن الجثة كانت في حالة تحلل متقدمة، الأمر الذي استدعى نقلها إلى دائرة الطب العدلي في السليمانية لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد سبب الوفاة والفترة التي مضت على حدوثها.

وأوضح لطيف أن اكتشاف الجثة جاء بعد أن حاول عدد من أقارب المتوفى التواصل معه، إلا أن هاتفه كان مغلقاً، لافتاً إلى أنهم كانوا يعتقدون في بادئ الأمر أنه ربما غادر إقليم كوردستان أو سافر إلى خارج البلاد.

وأشار إلى أن عمليات البحث والتحري عنه استمرت، قبل أن يتبين أنه لم يغادر المنطقة، وأنه كان متوفياً داخل منزله منذ فترة طويلة، مؤكداً أن أسباب الوفاة لم تُحدد حتى الآن.

من جانبه، أفاد مصدر في دائرة الطب العدلي في السليمانية، لمراسل شفق نيوز، بأن المعالم الأولية للجثة تشير إلى أن الوفاة قد تكون وقعت قبل فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر.

وبيّن المصدر أن فرق الطب العدلي باشرت بإجراء التحليلات والفحوصات اللازمة على الجثة، بهدف تحديد سبب الوفاة ووقت حدوثها بصورة أكثر دقة، مشيراً إلى أن النتائج النهائية ستحدد طبيعة الوفاة وملابساتها.