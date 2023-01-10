السليمانية.. جبال ازمر ترتدي معطفها الابيض وتحتضن عشاق الثلوج (صور)

شفق نيوز/ اكتست المناطق الجبلية مختلفة من محافظة السليمانية ثوبها الأبيض، وذلك بعد تساقط الثلوج بكمياتٍ مُتفاوته كانت غزيرة فوق المرتفعات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية؛ إن مشهد تساقط الثلوج علي مرتفعات جبال ازمر فتح شهية المواطنين للقيام بالنزهة الجماعية والاستمتاع بالمناظر الخلابة لجمال طبيعة السليمانية مع تساقط الثلوج الموسمية.

عمر خالد السائح من محافظة الانبار يقول لوكالة شفق نيوز، إن "أجواء السليمانية تسر الناظرين وتجذب إليها السياح خصوصا في هذه الأوقات لأن مناظر تساقط الثلوج تعد ملاذا لنا في هذا الموسم من العام".

ويتابع خالد؛ أنه "وفي كل عام يقصد السليمانية هو وأصدقاءه لقضاء أوقات جميلة في سفوح الجبال وأرجاء المدينة التي تغطى بالثلوج".

ويوضح هوشيار كرم وهو مواطن من اهالي السليمانية انه معتاد كل بداية موسم تساقط الثلوج ان يذهب هو وعائلته إلى المرتفعات الجبلية للاستمتاع بالمناظر الخلابة وقضاء وقت ممتع في ظل تساقط الثلوج.

ويعتبر تساقط الثلوج على محافظة السليمانية في إقليم كوردستان العراق أمرا معتادا خلال فصل الشتاء من كل عام، حيث تبقى الثلوج التي غالبا ما تبقى متراكمة على الجبال حتى نهاية الشتاء.