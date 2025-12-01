السليمانية.. جامعة قيوان تنظم مؤتمراً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للإيدز (صور)

شفق نيوز- السليمانية

نظمت جامعة قيوان في السليمانية، مساء اليوم الاثنين، مؤتمراً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، الذي يُحتفل به سنوياً في الأول من كانون الأول/ ديسمبر بهدف رفع مستوى الوعي حول مرض نقص المناعة المكتسبة (HIV/AIDS) وطرق الوقاية منه.

وقال أزي سربست، المشرف على المؤتمر، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر حضره جمع كبير من المختصين والطلبة والأساتذة والإداريين، إلى جانب حضور خبراء من داخل وخارج إقليم كوردستان، بهدف توضيح مخاطر هذا المرض على المجتمع وطلبة الجامعات".

وأضاف سربست أن "العروض التوضيحية خلال المؤتمر تناولت طرق انتقال العدوى، وأعداد الإصابات، والمخاطر الخاصة بمحافظة السليمانية، بالإضافة إلى الإجراءات الصحية والقانونية المتبعة للحد من انتشار المرض وطرق الوقاية منه".

وأشار إلى أن "المديرية العامة للصحة في السليمانية قدمت عرضاً استعرضت خلاله الإجراءات المتخذة لمواجهة المرض، والخطوات الوقائية التي تم تنفيذها على مستوى المحافظة".

وحول أعداد الإصابات، أكد سربست أن "عدد الحالات في السليمانية لم يصل بعد إلى المستويات المسجلة في مناطق أخرى من العالم، نظراً للآداب والتقاليد المجتمعية، لكن هناك جهوداً مستمرة للحفاظ على هذا المستوى وعدم زيادة الحالات المسجلة حتى الآن".

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، تسجيل 87 حالة جديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" خلال الأحد عشر شهراً الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الفحوصات المختبرية التي أجريت خلال الفترة المذكورة أظهرت إصابة 64 وافداً وأجنبياً من خارج إقليم كوردستان، مقابل 23 حالة لمواطنين ومقيمين داخل الإقليم، وتم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة مع جميع الحالات.

وبينت أن "جميع المصابين الجدد، إضافة إلى الحالات السابقة من سكان الإقليم، يخضعون للمتابعة الصحية وبرامج الوقاية المستمرة، حيث بلغ العدد التراكمي للمصابين داخل الإقليم 150 شخصاً، يتلقون الفحوصات والعلاج والتوعية الصحية المطلوبة".

يُذكر أن اليوم العالمي للأيدز أُعلن لأول مرة عام 1988، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي العالمي حول مرض نقص المناعة المكتسبة، وتشجيع الفحوصات المبكرة، وتحسين خدمات العلاج، وتقليل الوصم الاجتماعي للمرضى. ويشكل هذا اليوم فرصة للتذكير بأهمية الوقاية، وكشف الحقيقة حول طرق انتقال الفيروس، وتعزيز الدعم للمتأثرين به في جميع أنحاء العالم.